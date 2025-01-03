كأس ملك إسبانيا
team-logo
1 - 3
انتهت
team-logo
ألفارو خيمينيز 90'
ألفونسو إسبينو 8'خورخي دي فروتوس 32', 59'
(½ 0-2) (انتهت 1-3)

راسينج فيرول ضد رايو فاليكانوالنتائج والإحصائيات,