كأس ملك إسبانيا
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1 - 2
ن م
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F. Manzanara 50'
Marcao 30'J. Sanchez 87'
(ش١ 0-1) (ن م 1-2)

راسينج فيرول v إشبيليةالنتائج والإحصائيات,