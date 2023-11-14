كأس الاتحاد الإنجليزي
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1 - 3
ن م
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توم باركويزن 3'
A. Rowe 7', 21'مايكي ديميتريو 65'
(ش١ 1-2) (ن م 1-3)

ديربي كاونتي v كروالنتائج والإحصائيات,