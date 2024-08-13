كأس رابطة المحترفين
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2 - 1
ن م
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L. Thompson 38'K. Jackson 68'
A. Dobra 29'
(ش١ 1-1) (ن م 2-1)

ديربي كاونتي v تشيسترفيلدالنتائج والإحصائيات,