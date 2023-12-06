كأس ملك إسبانيا
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2 - 3
ن م
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D. Mella 10'K. Sanchez 106'
ناتشو مارتينيز 60'A. Romero 101'S. Gonzalez 120' + 2'
(ش١ 1-0) (ن م 1-1) (و إ 2-3)

ديبورتيفو لا كورونيا v تينيريفيالنتائج والإحصائيات,