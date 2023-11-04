كأس الاتحاد الإنجليزي
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2 - 2
ن م
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كيلفن ميلور 8' (هدف عكسي)H. Biggins 81'
شون والي 74'سيموس كونيلي 84'
(ش١ 1-0) (ن م 2-2)

دونكاستر v آكرينجتونالنتائج والإحصائيات,