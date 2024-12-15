دوري أدنوك
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2 - 2
انتهت
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هيثم الجويني 13'M. Cassama 74'
مهدي قائدي 56'سامان قدوس 90' + 8'
(½ 1-0) (انتهت 2-2)

دبا الحصن ضد إتحاد كلباءالنتائج والإحصائيات,