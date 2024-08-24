دوري الخليج العربي
team-logo
1 - 4
ن م
team-logo
Joao Vitor 85'
كايو 36'O. Camara 45' + 1', 72'Luanzinho 45' + 4'
(ش١ 0-3) (ن م 1-4)

دبا الحصن v الشارقةالنتائج والإحصائيات,