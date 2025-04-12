الدوري الإسباني – لا ليجا
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1 - 3
ن م
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عمر الدريتي 19'
فابيو سيلفا 53', 74'أوليفر ماكبيرني 61'
(ش١ 1-0) (ن م 1-3)

خيتافي v لاس بالماسالنتائج والإحصائيات,