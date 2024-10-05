الدوري الإسباني – لا ليجا
team-logo
1 - 1
ن م
team-logo
B. Yildirim 21'
A. Budimir 60'
(ش١ 1-0) (ن م 1-1)

خيتافي v أوساسوناالنتائج والإحصائيات,