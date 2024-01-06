كأس الاتحاد الإنجليزي
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0 - 4
ن م
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W. Osula 14', 39'J. McAtee 83', 87'
(ش١ 0-2) (ن م 0-4)

جيلينجهام v شيفيلد يونايتدالنتائج والإحصائيات,