الدوري الإسباني – لا ليجا
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1 - 1
ن م
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كريستيان ستواني 64'
دييجو لوبيز 58'
(ش١ 0-0) (ن م 1-1)

جيرونا v فالنسياالنتائج والإحصائيات,