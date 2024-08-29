الدوري الإسباني – لا ليجا
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4 - 0
ن م
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B. Gil 34'V. Tsigankov 53'A. Ruiz 56'كريستيان ستواني 90'
(ش١ 1-0) (ن م 4-0)

جيرونا v أوساسوناالنتائج والإحصائيات,