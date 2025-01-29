دوري أبطال أوروبا
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1 - 2
ن م
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أرناوت دانجوما 28'
جورجينيو 38' (جزاء)إيثان نوانيري 42'
(ش١ 1-2) (ن م 1-2)

جيرونا v آرسنالالنتائج والإحصائيات,