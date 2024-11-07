الدوري الأوروبي
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3 - 2
ن م
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Y. Akgun 6'فيكتور أوسيمين 31', 39'
W. Lankshear 18'دومينيك سولانكي 69'
(ش١ 3-1) (ن م 3-2)

جلطة سراي v توتنهام هوتسبيرالنتائج والإحصائيات,