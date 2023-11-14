كأس الاتحاد الإنجليزي
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7 - 2
ن م
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R. Pyke 7', 45'دانييل روز 16'آرثر غناهوا 65', 85'A. Hunt 81'J. Andrews 86'
T. Dyce 20'D. Ogbonna 34'
(ش١ 3-2) (ن م 7-2)

جريمسبي v سلاوالنتائج والإحصائيات,