الدوري الإيطالي
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2 - 3
ن م
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تشي أدامز 67'S. Coco 90' + 2'
M. Guendouzi 8'B. Dia 60'T. Noslin 89'
(ش١ 0-1) (ن م 2-3)

تورينو v لاتسيوالنتائج والإحصائيات,