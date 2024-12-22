الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logo
3 - 6
ن م
team-logo
جيمس ماديسون 41'D. Kulusevski 72'دومينيك سولانكي 83'
لويس دياز 23', 85'أليكسيس ماك اليستير 36'دومينيك سوبوسلاي 45' + 1'محمد صلاح 54', 61'
(ش١ 1-3) (ن م 3-6)

توتنهام هوتسبير v ليفربولالنتائج والإحصائيات,