الدوري الأوروبي
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3 - 1مجم 3 - 2
ن م
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ويلسون أودوبيرت 26', 74'جيمس ماديسون 48'
P. Koopmeiners 63'
(ش١ 1-0) (ن م 3-1)

توتنهام هوتسبير v أي زد ألكمارالنتائج والإحصائيات,