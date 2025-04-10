الدوري الأوروبي
team-logo
1 - 1
ن م
team-logo
بيدرو بورو 26'
H. Ekitike 6'
(ش١ 1-1) (ن م 1-1)

توتنهام هوتسبير v آينتراخت فرانكفورتالنتائج والإحصائيات,