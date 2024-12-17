دوري أبطال أوروبا للسيدات
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3 - 0
انتهت
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K. van Dooren 20', 34'N. Ross 43' (هدف عكسي)
(½ 3-0) (انتهت 3-0)

تفينتي ضد سلتيكالنتائج والإحصائيات,