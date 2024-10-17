دوري أبطال أوروبا للسيدات
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1 - 3
انتهت
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N. van Dijk 68'
A. Beever-Jones 7'M. Hamano 18'غورو ريتين 63' (ضربة جزاء)
(½ 0-2) (انتهت 1-3)

تفينتي ضد تشيلسي للسيداتالنتائج والإحصائيات,