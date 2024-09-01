الدوري الإنجليزي الممتاز
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1 - 1
ن م
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نيكولاس جاكسون 25'
إيبيريشي إيز 53'
(ش١ 1-0) (ن م 1-1)

تشيلسي v كريستال بالاسالنتائج والإحصائيات,