الدوري الإنجليزي الممتاز
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4 - 2
ن م
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كول بالمر 21', 28' (جزاء), 31', 41'
جورجينيو روتر 7'كارلوس باليبا 34'
(ش١ 4-2) (ن م 4-2)

تشيلسي v برايتونالنتائج والإحصائيات,