الدوري الإنجليزي الممتاز
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2 - 2
ن م
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أكسيل تاونزيبي 46' (هدف عكسي)جادون سانشو 79'
جوليو إنكيسو 19'بن جونسون 31'
(ش١ 0-2) (ن م 2-2)

تشيلسي v إبسويتش تاونالنتائج والإحصائيات,