الدوري الإنجليزي الممتاز
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1 - 1
ن م
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بيدرو نيتو 70'
جابرييل مارتينيلي 60'
(ش١ 0-0) (ن م 1-1)

تشيلسي v آرسنالالنتائج والإحصائيات,