دوري أبطال أوروبا
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6 - 1
ن م
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C. Macario 2'O. Jean-Francois 30'M. Ramirez 35'A. Knol 38' (هدف عكسي)S. Nuesken 48'E. Perisset 85'
K. van Dooren 29' (جزاء)
(ش١ 4-1) (ن م 6-1)

تشيلسي للسيدات v FC Twenteالنتائج والإحصائيات,