دوري أبطال أوروبا للسيدات
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3 - 0
انتهت
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لوسي برونز 2'W. Kaptein 25'E. Perisset 90' + 5' (ضربة جزاء)
(½ 2-0) (انتهت 3-0)

تشيلسي للسيدات ضد سلتيكالنتائج والإحصائيات,