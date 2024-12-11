دوري أبطال أوروبا للسيدات
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6 - 1
انتهت
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C. Macario 2'O. Jean-Francois 30'مايرا راميريز 35'A. Knol 38' (هدف عكسي)S. Nuesken 48'E. Perisset 85'
K. van Dooren 29' (ضربة جزاء)
(½ 4-1) (انتهت 6-1)

تشيلسي للسيدات ضد تفينتيالنتائج والإحصائيات,