كأس الاتحاد الإنجليزي
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4 - 0
ن م
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A. Broja 58'تياجو سيلفا 66'رحيم ستيرلنج 69'إنزو فرنانديز 85'
(ش١ 0-0) (ن م 4-0)

تشلسي v بريستون نورث إندالنتائج والإحصائيات,