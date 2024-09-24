كأس رابطة المحترفين
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5 - 0
ن م
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C. Nkunku 8', 15', 75'بول فارمان 28' (هدف عكسي)بيدرو نيتو 48'
(ش١ 3-0) (ن م 5-0)

تشلسي v باروالنتائج والإحصائيات,