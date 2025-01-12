كأس الاتحاد الإنجليزي
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0 - 3
ن م
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N. Tshikuna 101' (هدف عكسي)D. Kulusevski 107'B. Johnson 118'
(ش١ 0-0) (ن م 0-0) (و إ 0-3)

تامورث v توتنهام هوتسبيرالنتائج والإحصائيات,