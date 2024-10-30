كأس ملك إسبانيا
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1 - 2
ن م
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O. Ouhdadi 64'
A. Soto 16'D. Hanza 23'
(ش١ 0-2) (ن م 1-2)

بيرغانتينوس سي إف v ماربياالنتائج والإحصائيات,