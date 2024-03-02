دوري أبطال إفريقيا
team-logo
2 - 2
ن م
team-logo
F. Mayele 73', 90' + 1'
Bessam Ahmed 64'I. M'Bareck 82'
(ش١ 0-0) (ن م 2-2)

بيراميدز v نواذيبوالنتائج والإحصائيات,