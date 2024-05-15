الدوري المصري الممتاز
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2 - 1
ن م
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F. Mayele 31', 45' + 4'
M. Adel 45' + 6'
(ش١ 2-1) (ن م 2-1)

بيراميدز v سيراميكا كليوباتراالنتائج والإحصائيات,