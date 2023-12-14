الدوري المصري الممتاز
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2 - 2
ن م
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F. Mayele 22'F. Lakay 46'
H. Ashraf 32'A. Reda 75'
(ش١ 1-1) (ن م 2-2)

بيراميدز v بلدية المحلةالنتائج والإحصائيات,