دوري أبطال إفريقيا
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3 - 2مجم 3 - 2
ن م
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فيستون مايلي 45' + 1', 84'رمضان صبحي 57'
R. Mofokeng 41'M. Nkota 52'
(ش١ 1-1) (ن م 3-2)

بيراميدز v أورلاندو بايريتسالنتائج والإحصائيات,