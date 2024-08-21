كأس مصر
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4 - 0
ن م
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F. Mayele 8'A. Samy 42'I. Blati Toure 56'مصطفى فتحى 79'
(ش١ 2-0) (ن م 4-0)

بيراميدز v الجونةالنتائج والإحصائيات,