دوري أبطال إفريقيا
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2 - 1
ن م
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مصطفى فتحى 90'إبراهيم عادل 90' + 3'
محمد يوسف بلعيلي 56'
(ش١ 0-0) (ن م 2-1)

بيراميدز v الترجيالنتائج والإحصائيات,