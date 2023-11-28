الدوري المصري الممتاز
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2 - 1
ن م
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عبد الله السعيد 66' (جزاء)F. Lakay 86'
Y. Annor 12'
(ش١ 0-1) (ن م 2-1)

بيراميدز v الاسماعيليالنتائج والإحصائيات,