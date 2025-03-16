الدوري الإيطالي
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5 - 0
ن م
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J. Odgaard 16'R. Orsolini 48'D. Ndoye 49'S. Castro 74'G. Fabbian 84'
(ش١ 1-0) (ن م 5-0)

بولونيا v لاتسيوالنتائج والإحصائيات,