كأس العالم للأندية
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2 - 1
انتهت
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سيرهو غيراسي 14', 24'
جيرمان بيرتيرامي 48'
(½ 2-0) (انتهت 2-1)

بوروسيا دورتموند ضد مونتيريالنتائج والإحصائيات,