الدوري الألماني
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1 - 2
ن م
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جوليان براندت 81'
W. Anton 50' (هدف عكسي)J. Chabot 61'
(ش١ 0-0) (ن م 1-2)

بوروسيا دورتموند v شتوتجارتالنتائج والإحصائيات,