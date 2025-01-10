الدوري الألماني
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2 - 3
ن م
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J. Gittens 12'S. Guirassy 79' (جزاء)
N. Tella 1'باتريك شيك 8', 19'
(ش١ 1-3) (ن م 2-3)

بوروسيا دورتموند v باير ليفركوزنالنتائج والإحصائيات,