كأس الاتحاد الإنجليزي
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1 - 2
انتهت
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إيفانيلسون 21'
إرلينج هالاند 49'عمر مرموش 63'
(½ 1-0) (انتهت 1-2)

بورنموث ضد مانشستر سيتيالنتائج والإحصائيات,