كأس الاتحاد الإنجليزي
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5 - 0
ن م
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L. Kelly 7'A. Scott 10'L. Sinisterra 14'D. Brooks 35'دومينيك سولانكي 44'
(ش١ 5-0) (ن م 5-0)

بورنموث v سوانسي سيتيالنتائج والإحصائيات,