الدوري الإنجليزي الممتاز
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3 - 1
ن م
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Evanilson 17'D. Ouattara 32'A. Semenyo 39'
T. Harwood-Bellis 51'
(ش١ 3-0) (ن م 3-1)

بورنموث v ساوثامبتونالنتائج والإحصائيات,