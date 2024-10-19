الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logo
2 - 0
ن م
team-logo
R. Christie 70'J. Kluivert 79' (جزاء)
(ش١ 0-0) (ن م 2-0)

بورنموث v آرسنالالنتائج والإحصائيات,