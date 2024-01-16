كأس أمم إفريقيا
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1 - 0
ن م
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بيرتراند تراوري 90' + 6' (جزاء)
(ش١ 0-0) (ن م 1-0)

بوركينا فاسو v موريتانياالنتائج والإحصائيات,