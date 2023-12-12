كأس الاتحاد الإنجليزي
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3 - 3جزاء 3 - 4
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B. Garrity 6', 55'R. Loft 114'
H. White 81'داين هيمينغز 90' + 6'ناثان ثومبسون 119'
(ش١ 1-0) (ن م 2-2) (و إ 3-3)

بورت فايل v ستيفيناجالنتائج والإحصائيات,